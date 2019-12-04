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Общество

70 заявок подали псковичи на участие в программе формирования современной городской среды

В ноябре на рассмотрение псковской городской комиссии по реализации программы по формированию современной городской среды поступили 70 заявок. 5 из них касаются территорий общего пользования, 65 – благоустройства дворов, сообщила член комиссии на заседании 4 декабря.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в этом году комиссия решила возобновить прием заявок на ремонт общественных территорий, и все желающие могли подать заявку на участие в программе. В поступивших заявках жители Пскова просят провести минимальный перечень работ – установить урны, скамейки, освещение. В некоторых же заявках содержаться дополнительные работы, которые требуют софинансирования.

Как отметила докладчица, судьба шести заявок пока под вопросом, поскольку их авторы допустили ошибки при оформлении. Члены комиссии решили дать возможность заявителям исправить документы и определили срок - до 1 марта.

Также члены комиссии поддержали заявки на благоустройство парка Гагарина, улицы Гущина, территории возле памятника Кикоину и 13-й школы. Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что данные работы не требуют больших затрат, их можно провести за счёт экономии бюджетных средств.

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