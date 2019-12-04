Учебный центр «ЗНАНИЯ» стал ресурсным центром по работе с пожилым населением Псковской области

11:35, 04 декабря 2019, ПАИ

В 2019 году Учебный центр «ЗНАНИЯ» стал членом Альянса НКО «Серебряный возраст» по работе со старшим поколением, который создан в 2012 году в Самаре и координируется региональным благотворительным фондом «Самарская губерния». На сегодняшний день в Альянс входят 15 областей и республик РФ, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

Задачами Альянса являются распространение и внедрение в местных сообществах эффективных технологий по работе с пожилыми людьми, способствующих повышению их качества жизни; развитие социального партнерства и вовлечения сообщества в решение проблемы поддержки пожилых людей; работа объединения как площадки для обмена опытом, обучения, постановки актуальных задач и в сфере работы с пожилыми людьми и реализации мероприятий для их достижения.

Для пожилого населения Псковской области Учебный центр «ЗНАНИЯ» давно является бесплатным источником получения знаний, проведения досуга и местом, где можно обрести новых друзей и получить положительные эмоции. Кроме того, «ЗНАНИЯ» помогает пожилым, одиноким людям, находящимся в домах-интернатах. Статус ресурсного центра дает еще большие возможности для достижения целей и реализации задач по работе с пожилым населением.

Мало кто знает, как развивать реальное и эффективное социальное партнерство в теме с пожилым населением и вовлекать в него сообщество. Создание Альянса позволило организовать на территориях ресурсные центры и территориальные программы, но процесс требует развития, новых знаний, событий, укрепления взаимосвязей, как на местном, так и на межрегиональном уровне. Одно из преимуществ Альянса в том, что все его члены действуют как сетевая организация, с единым пониманием процессов, продуманной программой, общими технологиями. Это позволяет строить процесс поддержки НКО на разных территориях на более качественном уровне. В связи с этим, Учебный центр «ЗНАНИЯ», как ресурсный центр по работе с пожилым населением Псковской области, приглашает НКО, общественные организации, волонтеров и простых жителей к сотрудничеству в реализации социальных проектов направленных на улучшение качества жизни пожилого населения.

В 2019-2020 годах будут реализованы акции «Одобрено старшим поколением», «Мечты невидимых стариков» - подарки одиноким пожилым людям к Новому году, школа геронтоволонтера для людей пенсионного возраста, акция «Нам это нужно» - посещение домов-интернатов с одинокими пожилыми людьми, фестиваль «Нужные люди», Университет пожилого человека – бесплатный образовательный проект на базе Учебного центра «ЗНАНИЯ». Также запланирована организация лекций и мастер-классов «Знания без границ» для пенсионеров с ограниченными возможностями по слуху.