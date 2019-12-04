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Общество

Городская администрация отчиталась о благоустройстве дворов в Пскове

Запланированные в этом году работы по благоустройству дворовых территорий в Пскове выполнены и приняты. Об этом сообщила заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в ходе заседания комиссии по реализации программы формирования современной городской среды 4 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчица напомнила, что на финансирование программы составило 63 млн рублей, из них 8,5 млн рублей были направлены на благоустройство дворовых территорий. По словам Татьяны Алексеевой, никаких проблем не было, кроме улицы Доставалова, поскольку там изменились сроки выполнения контракта.

Также она рассказала, что контракт по благоустройству территории у дома №14 на улице Технической уже подписан, но в текущем году работы проводится не будут, так как сместились сроки из-за того, что контракт уже три раза разыгрывался на аукционах.

Татьяна Алексеева сообщила, что идет срыв сроков разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка на Сиреневом бульваре, а между 24-й школой и детскими садами на данный момент завершается благоустройство территории, где проведут приемку работ. «В принципе, в плановом режиме мы движемся к выполнению всех муниципальных контрактов», — добавила она.

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