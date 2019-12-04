Спектакль «Собачка, которой не было» покажет петербургский театр в Пскове в новогодние праздники

13:54, 04 декабря 2019, ПАИ

Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в Пскове в новогодние праздники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Это новая работа театра по мотивам книги Эдварда ван де Фендела. «В далёкой-далёкой стране шумит тёплое море, машут крыльями розовые птицы и покачиваются на ветру высокие пальмы, а здесь маленький мальчик ждёт папу, который работает где-то там, далеко. Папа для мальчика — настоящий герой. Он самый сильный, самый умный, самый отважный, у него множество неотложных дел, но так хочется, чтобы папа просто был рядом! А как же собачка? Собачка, конечно, была. Хотя её и не было», - говорится в анонсе.

Режиссёр спектакля Анна Бесчастнова отметила, что современная детская литература, особенно европейская, обращается к внутреннему миру ребёнка. Спектакль поможет заглянуть в глубину души маленького человека и «увидеть там солёные моря, ручных дельфинов, волшебных птиц». «А главное — почувствовать любовь кого-то близкого. И не важно, рядом он или далеко», - добавила режиссёр.

Спектакль состоится в Псковском драмтеатре 28 декабря в 14:00 и 16:00, 29 декабря в 12:00 и 14:00, 3 января в 14:00 и 16:00, 4 и 5 января в 12:00 и 14:00. Продолжительность: 50 минут. Возрастная категория 6+.

В указанное время будет начинаться новогоднее представление для детей. В фойе театра гостей встретят Снегурочка, Дед Мороз и другие сказочные персонажи. Зрителей ждут песни, танцы, хоровод вокруг ёлки, конкурсы и соревнования. В программе также - творческие выступления, дефиле новогодних костюмов, фотосессия с персонажами сказок.

Заказ и бронирование билетов - на сайте театра.