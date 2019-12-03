«Латгальские зарисовки» увидят псковичи 6 декабря

11:46, 04 декабря 2019, ПАИ

Совместная выставка Даугавпилсской народной фотостудии «Ezerzeme – F» и керамистки Уны Гуры «Латгальские зарисовки» откроется 6 декабря в 18:00 в театральной галерее «ЦЕХ» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гости выставки увидят фотоработы о природе Латгалии, которые были созданы в 2018 году во время подготовки к празднованию столетия Латвии. Некоторые из этих работ ранее были выставлены в Рижском Домском соборе. Остальные фотографии, вошедшие с экспозицию, – результат последнего проекта фотостудии в 2019 году.

На выставке представят свои снимки девять фотографов: Ивар Скудра, Линард Онзулс, Анатолий Киврин, Юрий Букловский, Светлана Покуле, Валерий Цыганков, Мартиньш Онзулс, Ивар Сойканс, Петр Муранс. Там же выставят керамические работы художника и педагога Даугавпилсского Центра глиняного искусства Уны Гуры.

Все желающие смогут принять участие в лотерее и выиграть фотобуклет студии «Ezerzeme – F», приобрести фотокнигу «Латгальский пейзаж», подготовленную Даугавпилсской народной фотостудией «Ezerzeme - F» совместно с Латгальским обществом фотографов. В отличие от экспозиции, в которой преобладают осенне-зимние пейзажи, в фотокнигу вошли отражения ландшафтов Латгалии во все времена года.

Народная фотостудия «Ezerzeme - F» уже несколько лет считается одним из самых активных творческих объединений города Даугавпилс. Фотовыставки участников студии проводятся на различных культурных площадках города и выходят за его пределы: в Лиепаю, Юрмалу, Ригу, Прейли, Бауску, Висагинас.

Галерея «Цех» расположена по адресу: Псков, улица Пушкина, дом 13А. Она работает ежедневно с 16:00 до 19:00.

Вход на выставку свободный.