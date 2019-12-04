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Общество

Благотворительная акция «Мечты «невидимых» стариков» пройдет в Псковской области

Благотворительная акция «Мечты «невидимых» стариков» пройдет в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации ее организаторы.

Акция направлена на сбор новогодних подарков для одиноких пожилых граждан, проживающих в домах-интернатах. В Пскове координатором акции является учебный центр «Знания», который находится по адресу: Ольгинская набережная, 9а, 3-й этаж (телефоны 441-221, 441-771 и 441-001).

Учебный центр «Знания» в этом году поздравит новогодними подарками два дома интерната Псковской области: Павский дом интернат для престарелых и инвалидов и Линовский дом интернат для престарелых и инвалидов. В них проживают более 70 человек.

Плюсский психо-неврологический интернат учебный центр «ЗНАНИЯ» поздравит совместно с Фондом «Старость в радость». Акция реализуется в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст».

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