Благотворительная акция «Мечты «невидимых» стариков» пройдет в Псковской области

12:35, 04 декабря 2019, ПАИ

Благотворительная акция «Мечты «невидимых» стариков» пройдет в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации ее организаторы.

Акция направлена на сбор новогодних подарков для одиноких пожилых граждан, проживающих в домах-интернатах. В Пскове координатором акции является учебный центр «Знания», который находится по адресу: Ольгинская набережная, 9а, 3-й этаж (телефоны 441-221, 441-771 и 441-001).

Учебный центр «Знания» в этом году поздравит новогодними подарками два дома интерната Псковской области: Павский дом интернат для престарелых и инвалидов и Линовский дом интернат для престарелых и инвалидов. В них проживают более 70 человек.

Плюсский психо-неврологический интернат учебный центр «ЗНАНИЯ» поздравит совместно с Фондом «Старость в радость». Акция реализуется в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст».