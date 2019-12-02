Великолучанин лишился взятых в кредит денег, решив «поиграть» на росте акций

12:37, 04 декабря 2019, ПАИ

48-летний великолучанин лишился денег, решив «поиграть» на росте акций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Горожанину позвонил неизвестный мужчина, который предложил делать ставки с учетом роста акций на природный газ. Великолучанин заинтересовался этим предложением, зарегистрировался на указанном мошенником сайте, завел электронный кошелек, взял в микрофинансовой организации заём и перевел на счет около 15 тысяч рублей. Завладев этими деньгами, «работодатели» перестали выходить на контакт. С обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.

30-летний пскович стал жертвой мошенников, разместив 2 декабря на сайте в Интернете объявление о продаже мебели. Ему позвонил неизвестный гражданин и заявил, что хочет купить мебель и готов перечислить за нее аванс. Для этого попросил сообщить реквизиты банковской карты, что пскович и сделал. После этого «покупатель» списал с карты более 38 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках к стражам порядка обратилась за помощью 48-летняя горожанка, с банковской карты которой несанкционированно списали около 3 тысяч рублей, якобы, в счет оплаты нескольких поездок на такси в другом регионе. Великолучанка заявила, что подобными услугами не пользовалась. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.