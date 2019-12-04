Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019»

20:25, 04 декабря 2019, ПАИ

Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA», расположенный по адресу: Гаражный проезд, 8, претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Открытие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команда 2018».

«Мы искренне хотим, чтобы уровень катания ребят из нашего города рос и был конкурентноспособным! С новым парком «Volna» мы нацелены создать по-настоящему новую волну экстрим-вижения, ведущую к прогрессу, победам и открытию новых горизонтов и настоящих талантов!» — рассказали организаторы скейтпарка.

Отмечается, что скейтпарк подпадает под определение «умный парк», поскольку подразумевает под собой слаженность всех его фигур. «Это тот многофункциональный парк, где возможно делать длинные линии трюков, включая в них разные стили катания. В таких парках прогресс катания и навыки райдеров значительно возрастают за максимально сжатые сроки, позволяя достигать личные цели и двигаться вперёд в своём развитии», — добавили в скейтпарке.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако, претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.