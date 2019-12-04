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Общество

Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA» поборется за «Народное признание - 2019»

Фото скейтпарка "SK8 VOLNA"

Псковский скейтпарк «SK8 VOLNA», расположенный по адресу: Гаражный проезд, 8, претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Открытие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команда 2018».

Фото скейтпарка "SK8 VOLNA"

«Мы искренне хотим, чтобы уровень катания ребят из нашего города рос и был конкурентноспособным! С новым парком «Volna» мы нацелены создать по-настоящему новую волну экстрим-вижения, ведущую к прогрессу, победам и открытию новых горизонтов и настоящих талантов!» — рассказали организаторы скейтпарка.

Фото скейтпарка "SK8 VOLNA"

Отмечается, что скейтпарк подпадает под определение «умный парк», поскольку подразумевает под собой слаженность всех его фигур. «Это тот многофункциональный парк, где возможно делать длинные линии трюков, включая в них разные стили катания. В таких парках прогресс катания и навыки райдеров значительно возрастают за максимально сжатые сроки, позволяя достигать личные цели и двигаться вперёд в своём развитии», — добавили в скейтпарке.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. Победителей выберут в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако,  претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.

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