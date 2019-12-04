Более тысячи луковиц тюльпанов не пропустили через границу в Пыталовском районе

15:00, 04 декабря 2019, ПАИ

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 1 тысячу 40 луковиц тюльпанов, которые везли из Сигулдской волости (Латвия) в адрес фирмы в Пскове.

Специалисты осмотрели мешки с 30 тысячами луковиц тюльпанов. Выяснилось, что на двух мешках отсутствуют маркировочные этикетки, поэтому удостовериться в происхождении и безопасности груза не получилось.

В связи с нарушениями фитосанитарного законодательства ввоз 1 тысячи 40 луковиц тюльпанов на территорию Российской Федерации запрещён.