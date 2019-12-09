Фабрика игрушек: Две псковички собирают и реставрируют кукол со всей страны

09:35, 09 декабря 2019, ПАИ

Внезапно оказалось, что помимо театра кукол в Пскове есть ещё и музей кукол. Его коллекцию из двух тысяч игрушек собрали две энтузиастки Ирина Кендрали и её подруга Наталья Литвак. Музей – конечно, громко сказано, просто небольшая пристройка к частному дому, но зато внутри настоящий кукольный рай и для малышей, и для взрослых, которые сто процентов узнают в одной из этих игрушек ту самую, из детства.

Об увлечении

Куклами мы с подругой увлеклись года три-четыре назад. Мы с Наташей дружим уже больше 30 лет, вместе учились, работали, замуж выходили. Коллекция начиналась с игрушек, которые сохранились с нашего детства, с детства наших детей. Нам было жалко, что куклы валяются брошенные и никому ненужные, взялись их отремонтировать и сохранить. Заработало «сарафанное радио», и к Наташе обратилась бабуля-блокадница из Петербурга, попросила починить дорогую сердцу куколку - правнуки отломали ей ножку. Привезли в Псков, отремонтировали, вернули бабушке. Потом стали обращаться друзья с просьбами починить, сшить наряд покрасивее. Так постепенно мы этим увлеклись.

Одно время я работала тамадой на свадьбах, а у нас замуж выходишь, и куклы отправляются в помойку, поэтому просила невест отдавать их мне, даже несмотря на то, что куклы часто были сломаны. В итоге решили: почему бы не начать свою большую коллекцию и отправились на питерские барахолки. Куклы там, конечно, были в ужасном состоянии – аж сердце сжималось. Это же была огромная страна, 15 республик, в каждой своя фабрика игрушек, а теперь эти куклы оказались никому не нужны. Но мы решили, что они нужны нам. Сейчас у нас около двух тысяч кукол, не считая тех, что находятся в ремонте и ждут своей очереди.

Затем побывали в Сергиевом Посаде, где располагается Музей игрушки, купили книги художника-легенды Льва Сморгона с фабрики «Ленигрушка». В них он рассказывал, как непросто было разрабатывать и отправлять в производство новых кукол: «А вдруг она не так повлияет на ребёнка? Вдруг будет чересчур сексуальной?» Тогда всё продумывалось до мелочей. Сейчас с этим проще. Вот уголок куколок-негритят, здесь в том числе современные игрушки. Когда они к нам попали, пришлось их быстренько наряжать: натурализм оказался слишком натуральным.

О коллекции и деньгах

Одна из самых старых кукол – «кукла бабушки Лиды» - ещё довоенная, немецкая, с настоящими человеческими волосами. После реставрации, правда, не очень понятно, что кукла старинная. В своё время мы не досмотрели за дочками, они бросили куколку на печку, где она оплавилась. Фактически пришлось делать её заново. Особенно трудно было подобрать глаза. До случая с печкой они были в железных капсулах, а сейчас такие не выпускают. Однажды Наташа шла домой, и буквально у неё под ногами оказалась измятая кукольная голова, но с целенькими и подходящими нашей кукле глазками.

Большая часть нашей коллекции – советские куклы 50-80-х годов из ваты, папье-маше, фарфора, пластика, резины. Есть экземпляры из ГДР, ФРГ, Финляндии, Польши. Имеются куклы от всех трёх «китов» «Ленигрушки» Льва Сморгона, Льва Разумовского и Марианны Мотовиловой. Эти экземпляры до сих пор в большой цене.

Оценку нашей коллекции мы никогда не делали. Для нас она бесценна. Это хобби – недешёвое удовольствие, но не знаю, что должно произойти, чтобы мы начали распродавать свою коллекцию. Стараемся выкручиваться. Что-то получается зарабатывать на ярмарках, где мы представляем собственноручных кукол из текстиля, иногда соглашаемся продать куклу из нашего собрания, но только если у нас есть её дубликат.

О пополнении фонда и реставрации

Коллекция пополняется за счёт подарков и наших набегов на развалы и интернет. Оказалось, что по всему бывшему Советскому Союзу много таких же как мы странных и увлечённых людей, которые готовы обмениваться, дарить, продавать. Вот с Украины нам прислали целую партию Буратинок, мы их одели, подновили, вставили глазки, подшили волосы. Ничего из того, что нам дарят, не выбрасываем – просто рука не поднимается.

Реставрацией занимаемся своими силами. Всему учились по книгам, ну и Ok, Google! в помощь. Какие-то навыки и решения приходили сами собой во время практики. Столько всего узнаёшь! Вот Деды Морозы – казалось бы, обычная ватная игрушка, но интересно, что их остов часто обклеен не простой бумагой, а листами из старинных детских книг, тех, что с «ятями» и «ерами». И сказки все тематические – «Морозко», «Снегурочка». Такой вот Дед Мороз с секретом.

Некоторые нас обвиняют, что после нашей мастерской игрушки получаются «слишком яркими», не такими, как выпускала фабрика. Ну и что, главное, у них появляется вторая жизнь, не поставишь же ребёнку под ёлку такого Дедушку после чьей-то неудачной реставрации. Это, кстати, 1956-1958-й год, тогда как раз выпускали Морозов с закраснённым лицом.

Заново приходится собирать разбитые фарфоровые мордашки, бороться с чересчур хрупким пластиком, вшивать шевелюру. Работаем с паяльником, с клеем, с иголками и красками. Сами делаем всё «от А до Я» - такая вот мини-фабрика. Вон там в углу у нас лежат коробки с фурнитурой, её много, но всё равно не хватает – вот и бегаем по магазинам для рукоделия за нужной тесёмочкой. Стали завсегдатаями специальной базы в Петербурге и там тоже покупаем недостающие детали. Добываем слюду, чтобы наши Деды Морозы сияли тем самым неярким блеском, достаём специальную вату, на себе везём всё это в Псков.

Реставрацией занимаемся, где придётся: и в этом сарайчике, и у меня дома, и у подруги дома, и у друзей, которых мы тоже увлекли этим делом. Когда не спится, я не овечек считаю, а тут же иду к швейной машинке.

Процентов девяносто экспонатов нашего музея – бывший кукольный лом. Игрушки попадают к нам просто в жутком состоянии: чумазые, переломанные, разбитые вдребезги. Восстанавливаем их из небытия. Для одной изумительной куклы с фабрики «Ленигрушка» мы три года искали ножки. Представляете, в итоге нашли у бабулечек на барахолке!

О кукле-мечте, экскурсиях и создании настоящего музея

Время от времени водим экскурсии по нашему кукольному сарайчику. Псковичи и приезжие из Петербурга, Москвы и Подмосковья узнают о нашем существовании через интернет: «ВКонтакте» есть небольшая группа, посвящённая музею. Иногда делаем выставки в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23. Ближайшая откроется уже на следующей неделе: готовим туда наших Дедов Морозов и Снегурочек.

Кукла-мечта, которую мы хотим заполучить в коллекцию, - это дореволюционная игрушка с ныне несуществующей подмосковной фабрики Дунаева. Эти куклы и очень редкие, и очень дорогие. Нам не по карману.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









































Было бы замечательно, если бы в Пскове появился свой Музей кукол, но в одиночку нам такой проект не потянуть. Здесь у нас, конечно, королевство маловато, не очень разгуляешься.