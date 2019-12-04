Крупную партию сигарет нашли псковские пограничники в поезде в Пыталово

16:36, 04 декабря 2019, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ крупной партии табачной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На выезд прибыл грузовой состав, следовавший в сопредельное государство. При оформлении пограничники выявили признаки, указывающие на несанкционированное проникновение в один из опломбированных выгонов с химическими удобрениями.

В ходе осмотра бункерного вагона пограничники нашли в удобрениях около 17,5 тысяч пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства. По предварительной оценке, общая стоимость выявленной партии составила более 800 тысяч рублей.

Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам таможни.