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Общество

Нормативы расчета оплаты за электроэнергию могут измениться в Пскове

На очередном собрании клуба председателей советов многоквартирных домов в Пскове его участники обсудили вопрос изменения сумм в оплате электричества, в частности за содержание общего имущества (СОИ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По инициативе учредителя клуба - депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева на собрание были приглашены первый заместитель председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Виталий Суриков и представитель управляющей компании «Район №13» Ольга Самсонова.

Участники встречи обсудили принятие новых нормативов для расчета суммы оплаты СОИ по приказу комитета по тарифам и энергетике Псковской области №77 от 5 ноября 2019 года. Подсчёт платежей по новой системе начали вести уже с 15 ноября. Перечень общедомовых помещений, за которые может взиматься плата, содержится в статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

По словам Ольги Самсоновой, из-за изменений в системе оплаты, тариф на электроэнергию стал ниже практически в два раза: «Таким образом, жильцы домов, в которых нет чердаков и подвалов, будут за прежнюю площадь платить в два раза меньше».

По словам экспертов, для псковичей, проживающих в домах с дополнительными нежилыми помещениями, также есть способ избежать нежелательных увеличений суммы оплаты - на общедомовом совете принять решение производить оплату в соответствии с показаниями общедомового счетчика, а не по установленному нормативу. Этот вариант допускается законом, и может быть использован после согласования с управляющей компанией микрорайона.

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