0
17:16
Польза для ближнего: В Псковской области названы лучшие проекты социального предпринимательства
15:44
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
14:40
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
14:21
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
13:10
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:03
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове
12:17
Почти 60 млн рублей получит Псков на благоустройство дворов и общественных территорий
Еще новости
Общество

Отремонтированное отделение для инвалидов и стариков открыли в Опочецком доме-интернате

Фото с pskov.ru

Второе отремонтированное отделение для инвалидов и стариков «Милосердие» открыли в Опочецком доме-интернате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В отделении заменили электропроводку, отремонтировали холл, жилые комнаты и санузлы. Все работы проведены с учетом требований «доступной среды», поэтому помещения адаптированы для комфортного пребывания маломобильных групп населения. Капремонт обошелся в 4,4 млн рублей.

«Пребывающие в интернате, особенно лежачие и маломобильные граждане, смогут в комфортных условиях проводить свободное время в компании сожителей. В нынешних условиях подопечные смогут реже бывать в одиночестве. Мы ожидаем, что это подтолкнет их вновь обратить внимание на себя, и у людей появится возможность наполнить свою жизнь событиями», — рассказала заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Николаева.

В рамках федерального проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами нацпроекта «Демография» отремонтированные жилые помещения оснащены специальными кроватями с ортопедическими матрасами. Поддержку в приобретении мебели оказал благотворительный фонд «Старость в радость». Он отвечает за разработку методологии реализации проекта, который реализуется в регионе с 2018 года при непосредственном участии профильных органов власти Псковской области.

Кроме того, персонал учреждения прошел курсы повышения квалификации. Семинары по изучению современных технологий ухода за пожилыми и маломобильными гражданами организованы в рамках национального проекта «Демография».

Отделения «Милосердие» созданы для совершенствования медико-социальной помощи пожилым и инвалидам. Здесь на социальном обслуживании находятся 100 человек. Всего в Опочецком доме-интернате проживают более 400 подопечных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
04 декабря 2019
«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
04 декабря 2019
Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
04 декабря 2019
Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 декабря 2019
Установка главной новогодней ёлки началась в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове
04 декабря 2019
Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове
Почти 60 млн рублей получит Псков на благоустройство дворов и общественных территорий
04 декабря 2019
Почти 60 млн рублей получит Псков на благоустройство дворов и общественных территорий
Пансионат «Кривск» присоединился к кандидатам на «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис»
04 декабря 2019
Пансионат «Кривск» присоединился к кандидатам на «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис»
Великолукский агрохолдинг номинирован на премию «Народное признание - 2019»
04 декабря 2019
Великолукский агрохолдинг номинирован на премию «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...