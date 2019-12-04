Отремонтированное отделение для инвалидов и стариков открыли в Опочецком доме-интернате

17:49, 04 декабря 2019, ПАИ

Второе отремонтированное отделение для инвалидов и стариков «Милосердие» открыли в Опочецком доме-интернате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В отделении заменили электропроводку, отремонтировали холл, жилые комнаты и санузлы. Все работы проведены с учетом требований «доступной среды», поэтому помещения адаптированы для комфортного пребывания маломобильных групп населения. Капремонт обошелся в 4,4 млн рублей.

«Пребывающие в интернате, особенно лежачие и маломобильные граждане, смогут в комфортных условиях проводить свободное время в компании сожителей. В нынешних условиях подопечные смогут реже бывать в одиночестве. Мы ожидаем, что это подтолкнет их вновь обратить внимание на себя, и у людей появится возможность наполнить свою жизнь событиями», — рассказала заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Николаева.

В рамках федерального проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами нацпроекта «Демография» отремонтированные жилые помещения оснащены специальными кроватями с ортопедическими матрасами. Поддержку в приобретении мебели оказал благотворительный фонд «Старость в радость». Он отвечает за разработку методологии реализации проекта, который реализуется в регионе с 2018 года при непосредственном участии профильных органов власти Псковской области.

Кроме того, персонал учреждения прошел курсы повышения квалификации. Семинары по изучению современных технологий ухода за пожилыми и маломобильными гражданами организованы в рамках национального проекта «Демография».

Отделения «Милосердие» созданы для совершенствования медико-социальной помощи пожилым и инвалидам. Здесь на социальном обслуживании находятся 100 человек. Всего в Опочецком доме-интернате проживают более 400 подопечных.