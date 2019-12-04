Ирина Богачева проинспектировала реконструкцию цепных мостов в Острове

19:30, 04 декабря 2019, ПАИ

Депутат областного Собрания Ирина Богачёва в преддверии начала работы согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2020 год встретилась с представителями органов местного самоуправления Островского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, также она проинспектировала ряд объектов в муниципалитете.

Так, начальник участка Юрий Хлыстов рассказал Ирине Богачёвой о ходе реконструкции цепных мостов в Острове: сейчас на строительной возводят временные опоры и укладывают настилы. Затем рабочие демонтируют межпролётные сооружения.

Он заверил депутата, что местные жители смогут пользоваться мостом во время его реконструкции. «Сейчас оставили проходы, а через 2-3 месяца, когда начнётся демонтаж пролётов, организуем переход внизу на насыпной части реки», – пояснил Юрий Хлыстов.

Также Ирина Богачева оценила благоустройство городского парка в Острове. Отмечается, что летом заработает фонтан, а после окончания реконструкции мостов благоустроят прилегающий к ним небольшой участок парка.

Первый заместитель главы местной администрации Юлия Колпинская рассказала Ирине Богачевой, что составлены дефектные ведомости на каждое воинское захоронение, а председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан пояснил, что от имени собрания уже подготовлено обращение в региональный парламент по выделению бюджетных средств на капитальный ремонт 38 захоронений.

Ирина Богачева заверила, что это обращение будет вынесено на рассмотрение согласительной комиссиии.

Кроме этого, на согласительной комиссии Ирина Богачёва будет добиваться выделения денег на приобретение оборудования для пищеблока в Воронцовской средней школе. В пресс-службе пояснили, что в этой сельской школе учится 65 детей из всех окрестных деревень, и оно не имеет столовой.

По словам директора образовательного учреждения Алексея Васильева, обеды для учащихся готовят в старом здании в 100 метрах от школы, а сейчас столовая организована в бывшем кабинете истории. На переоборудование помещения под пищеблок, отвечающий всем санитарным требованиям, необходимо 1,9 млн рублей.

Ирина Богачева отметила, что снова поднимет соответствующий вопрос на согласительной комиссии, поскольку для школы это очень «больная тема».