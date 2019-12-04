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Распространявшая суррогатный алкоголь порховичка предстанет перед судом

В Порховском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконной продаже алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В феврале 2018 года женщина была привлечена к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя и оштрафована на 15 тыс. рублей. 13 августа 2019 года она снова незаконно продала смесь этилового спирта и необработанной воды участнику оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

Порховичка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.4 УК РФ (незаконная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно). Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

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