Распространявшая суррогатный алкоголь порховичка предстанет перед судом

09:01, 05 декабря 2019, ПАИ

В Порховском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконной продаже алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В феврале 2018 года женщина была привлечена к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя и оштрафована на 15 тыс. рублей. 13 августа 2019 года она снова незаконно продала смесь этилового спирта и необработанной воды участнику оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

Порховичка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.4 УК РФ (незаконная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно). Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.