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Автобусы стали чаще попадать в ДТП в 2019 году

В 2019 году автобусы в России стали чаще попадать в ДТП, пишет газета «Известия». За 10 месяцев текущего года таких аварий стало на 12% больше, чем за тот же период 2018-го.

По данным официальной статистики ГИБДД, 4 тыс. 518 ДТП произошли по вине водителей, представляющих компании с лицензией на пассажирские перевозки. На 17% стало больше дорожных происшествий с участием пьяных водителей автобусов - 54.

В ведомстве отметили, что с 2016 года ситуация с аварийностью в сфере автобусных перевозок не меняется в лучшую сторону: количество ДТП, погибших и пострадавших только увеличивается.

Эксперты считают, что для решения проблемы нужно ужесточить ответственность водителей автобусов даже за незначительные ДТП. Также они предлагают запретить использовать старый транспорт и увеличить количество инспекторов на дорогах.

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