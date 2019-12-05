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10-летний картингист претендует на премию «Народное признание-2019»

10-летний картингист Данила Волков претендует на первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Рекорд». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал отец спортсмена Сергей Волков.

Он решил номинировать сына за победу в первенстве Северо-Западного Федерального округа по картингу в классе супер-мини. «Спортивным картингом Данила занимается первый год. В Пскове нет возможности тренироваться на картодроме, поэтому Данила использует любые доступные способы для достижения наивысшего результата, - рассказал Сергей Волков. - Порой тренировки проходят сидя на простом стуле, где он симулирует работу педалей и руля, при этом мысленно проезжая предстоящую гоночную трассу».

По итогам соревнований, проходивших в Колпино в 2019 году, Данила стал чемпионом СЗФО по картингу в классе супер-мини. В конце сезона спортсмену присвоили первый юношеский разряд по картингу.

«В свой дебютный год он сумел объехать матёрых спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы, за плечами которых многолетний опыт тренировок и участие в различных соревнованиях. Всё это стало возможным благодаря трудолюбию, воле к победе и людям, которые его наставляют и тренируют, вкладывая в него все свои знания и душу. Это тренеры Борис Сокол, Игорь Федотов, Андрей Михальчук и Андрей Герасимов», - добавил отец спортсмена.

 

Премия «Народное признание» в первый раз вручалась в Псковской области в 2010 году. В этом году премия присуждается в 12 номинациях, подробнее о них можно прочитать здесь>>>

Приём заявок завершится в 12:00 5 декабря, их принимают по электронной почте premiya@informpskov.ru. Бланк заявки размещён здесь>>>. К письму желательно прикрепить фотографию номинанта.

Выдвигать и претендовать на получение премии может любой желающий, главное, чтобы претендент имел отношение к Псковской области.

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