0
19:32
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
19:31
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
19:07
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
18:08
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
18:05
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
17:55
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17:07
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
Еще новости
Общество

Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»

Хозяйство «Хлебный хутор» из деревни Сорокино Печорского района претендует на первую общественную премию «Народное признание-2019» в номинации «Наша марка», а руководительница хозяйства Ольга Волконская будет бороться за статуэтку в номинации «Призвание». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал Александр Куприянов.

«На протяжении последних семи лет «Хлебный хутор» возрождает производство печатного пряника и бездрожжевого хлеба на Псковщине, популяризирует ремесла и народные промыслы, знакомит гостей хутора с богатой историей и культурой Псковского края, - говорится в заявке. - «Хлебный хутор» возрождает забытые рецепты, сохраняет, развивает и делает узнаваемыми кулинарные традиции Псковской земли, приобщает к ним молодежь, жителей и гостей региона. «Хлебный хутор» входит в число самых популярных туристических маршрутов Псковской области. Коллектив «Хлебного хутора» разрабатывает несколько новых проектов и туристических маршрутов: «Ремесленная деревня», «Водяная мельница Псковщины» и другие».

 

Премия «Народное признание» в первый раз вручалась в Псковской области в 2010 году. В этом году премия присуждается в 12 номинациях, подробнее о них можно прочитать здесь>>>

Приём заявок завершился в 12:00 5 декабря, их поступило порядка 120. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации стартует первый тур голосования за претендентов на награду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019» Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019» «Свадебный Мир» претендует на победу в номинации «Инициатива» премии «Народное признание» «Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019» Палкинское ООО «Кедр» пополнило список претендентов на «Народное признание-2019» Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019» Мороженое «Славестино» поборется за «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка» Создатели печорского центра «Family unit» претендуют на статуэтку «Народного признания» Приём заявок на соискание премии «Народное признание» завершён 10-летний картингист претендует на премию «Народное признание-2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
05 декабря 2019
Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019»
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
05 декабря 2019
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
05 декабря 2019
Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019»
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
05 декабря 2019
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 декабря 2019
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
05 декабря 2019
Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей
«Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019»
05 декабря 2019
«Малиновый хутор» из Печорского района претендует на премию «Народное признание-2019»

Идет загрузка...