Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»

18:08, 05 декабря 2019, ПАИ

Хозяйство «Хлебный хутор» из деревни Сорокино Печорского района претендует на первую общественную премию «Народное признание-2019» в номинации «Наша марка», а руководительница хозяйства Ольга Волконская будет бороться за статуэтку в номинации «Призвание». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал Александр Куприянов.

«На протяжении последних семи лет «Хлебный хутор» возрождает производство печатного пряника и бездрожжевого хлеба на Псковщине, популяризирует ремесла и народные промыслы, знакомит гостей хутора с богатой историей и культурой Псковского края, - говорится в заявке. - «Хлебный хутор» возрождает забытые рецепты, сохраняет, развивает и делает узнаваемыми кулинарные традиции Псковской земли, приобщает к ним молодежь, жителей и гостей региона. «Хлебный хутор» входит в число самых популярных туристических маршрутов Псковской области. Коллектив «Хлебного хутора» разрабатывает несколько новых проектов и туристических маршрутов: «Ремесленная деревня», «Водяная мельница Псковщины» и другие».

Премия «Народное признание» в первый раз вручалась в Псковской области в 2010 году. В этом году премия присуждается в 12 номинациях, подробнее о них можно прочитать здесь>>>

Приём заявок завершился в 12:00 5 декабря, их поступило порядка 120. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации стартует первый тур голосования за претендентов на награду.