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88 тысяч рублей лишилась псковичка после звонка сотрудника «банка»

4 декабря 38-летней псковичке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под предлогом предотвращения несанкционированного списания злоумышленниками денег с её банковской карты он завладел деньгами в сумме более 88 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Жертвой такой же мошеннической схемы стала и другая жительница Пскова. Доверившись незнакомцу из «банка», она лишилась около 9 тысяч рублей, после чего обратилась за помощью в полицию. Ведется расследование.

Жительница Струг Красных в результате действий мошенников лишилась более 28 тысяч рублей. По версии следствия, это произошло в результате взлома страницы ее знакомой в социальной сети Возбуждено уголовное дело.

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