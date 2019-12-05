Фестиваль «Псковское наследие» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие»

20:04, 05 декабря 2019, ПАИ

Фестиваль «Псковское наследие» «Всё Псковское и родное!» поборется за статуэтку первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Событие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала дизайнер-модельер, руководитель мехового ателье Светлана Шумейко.

В письме отмечается, что «Псковское наследие» - новый летний фестиваль в Псковской области, который прошёл 13 июля на территории у Мирожского монастыря. Основная цель фестиваля «Псковское Наследие» - сохранить и преумножить псковское творчество и ремесло, а также рассказать и познакомить горожан с мастерами и мастерицами, сохраняющими и создающими культурное наследие Псковской земли.

Организатор мероприятия руководитель ООО «Корпорации отдыха и развлечений» Ксения Жадан планирует сделать фестиваль ежегодным. Она даже уже определила дату проведения в следующем году – 11 июля 2020 года.

В 2019 премия «Народное признание» будет присуждаться в 10-й раз. Награды получат победители в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018», «Событие». Подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>. Приём заявок завершился в 12:00 5 декабря.