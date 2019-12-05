Участники музыкального коллектива «Темная Башня» заявились на участие в премии «Народное признание-2019»

21:03, 05 декабря 2019, ПАИ

Участники псковского музыкального коллектива «Темная Башня» Дмитрий Милин и Александр Сергейчик поборются за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Талант». Они воспользовались правом самовыдвижения.

«Темная башня» - новый музыкальный проект, зародившийся 20 июня 2019 года. За этот год артисты написали 5 песен в жанре «поп-музыка», набрали более 4 тысяч официальных прослушиваний на музыкальных стриминговых сервисах и онлайн-магазинах. Их записи в официальной группе «ВКонтакте» просмотрели более 30 тысяч раз и это количество постоянно растёт. Песни коллектива «Темной Башни» получили поддержку от псковских ночных клубов, людям нравится танцевать под их музыку. Также музыканты поздравляли псковских выпускников 2019 года на мероприятии «Взлетай».

В Псковской области премия «Народное признание» вручается в 10-й раз. Победителей выберут в 12 номинациях, о которых можно почитать здесь>>>. Приём заявок завершился в 12:00 5 декабря.