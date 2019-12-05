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Общество

Продукция Псковской области заинтересовала посетителей благотворительной рождественской ярмарки в Вильнюсе

30 ноября в Вильнюсе прошла ежегодная XVII Международная дипломатическая благотворительная рождественская ярмарка. Большим вниманием гостей мероприятия пользовался развернутый в здании мэрии российский стенд, на котором была также представлена продукция предприятий и мастера Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

«Многие вильнюсцы и гости ярмарки приходили за знакомой и полюбившейся продукцией «Псковского хлебокомбината». Уникальная продукция Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца пользовалась большим успехом среди многочисленных дипломатических работников, посетивших ярмарку. Неповторимые галстуки-бабочки ручной работы псковской мастерицы Ольги Погореловой привели в восторг французских гостей ярмарки», - рассказали в комитете.

Предприятиям Псковской области организаторы ярмарки направят сертификаты участников. Все собранные в этот день посольством средства переданы через организаторов ярмарки на благотворительные нужды детским домам и лечебным учреждениям Литвы.

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