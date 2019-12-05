Пятерых украинцев фиктивно зарегистрировал у себя в доме стругокрасненский пенсионер
Пенсионер из Стругокрасненского района фиктивно зарегистрировал у себя дома пятерых украинцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся сведениям, 78-летний мужчина прописал пятерых граждан Украины в доме в деревне Давыдово Стругокрасненского района. Пенсионер уже дал признательные показания.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.