Международный кинофестиваль «Катарсис» стартует в Пскове 8 декабря

14:02, 05 декабря 2019, ПАИ

С 8 по 17 декабря в библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а) пройдут кинопоказы и обсуждения фильмов в рамках второго международного кинофестиваля «Катарсис».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, будут показаны социальные короткометражные фильмы, снятые режиссерами из России, Италии, Индии, США и других стран, а после показов состоится обсуждение фильмов.

В частности, 8 декабря с 17:00 будут показаны фильмы режиссера Василисы Балашовой (Россия) «Человек» (12+), режиссера Ливиу Ротару «Интернет – это не игрушка» (12+), режиссера Gianmarco D'Agostino (Италия) «Приведение школ туда, где их нет!» (12+).

Международный кинофестиваль «Катарсис» пройдёт в эти дни не только в Пскове, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Екатеринбурге, Пензе, Владивостоке. Слоган фестиваля – «Кинопроизводство со смыслом!».