С руководителями транспортной полиции в Пскове и Великих Луках встретился омбудсмен

11:50, 05 декабря 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с начальниками линейных отделов МВД России на транспорте в Пскове и Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена, начальник линейного отдела МВД России на станции Великие Луки подполковник полиции Юрий Русаков рассказал о состоянии преступности за 11 месяцев, отметив, что напряжённый график работы сотрудников подразделения определяют приграничное положение региона, наличие крупных международных магистралей, большое количество богатых рыбой озер и рек, запасы древесины. Он подчеркнул, что несмотря на все трудности, транспортные полицейские выполняют поставленные задачи, им удаётся не допустить роста преступности, числа нарушений общественного порядка, открытых проявлений экстремизма и фактов терроризма.

Как отметил начальник Псковского линейного отдела МВД России на транспорте Игорь Белоусов криминогенная обстановка в зоне оперативной ответственности его подразделения остаётся стабильной, количество зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях в сравнении с прошлым годом сократилось.

Дмитрий Шахов спросил об условиях несения службы, подборе кадров, повышении квалификации. При этом он отметил, что в последние 4 года не получал от граждан жалоб на незаконное применение сотрудниками транспортной полиции физической силы и ведения следствия и дознания противозаконным методам. Он считает, что это стало возможным благодаря хорошей профилактической работе руководства органов внутренних дел на транспорте.

После беседы её участники посетили дежурную часть на железнодорожном вокзале Пскова. Там Дмитрий Шахов изучил условия несения службы, осмотрел состояние мест предварительного задержания. Руководители транспортной полиции подчеркнули, что пассажирские составы железнодорожного транспорта являются сегодня одним из самых безопасных мест нахождения граждан.

Дмитрий Шахов поблагодарил руководство и сотрудников линейных отделов МВД России на транспорте за добросовестную службу и обеспечение прав и свобод граждан.