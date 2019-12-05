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Псковский тренер по паркуру вошел в список соискателей премии «Народное признание - 2019»

Пскович Илья Ефимов вошел в список соискателей первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал генеральный директор «Батут 60» Павел Оберемко.

Илья Ефимов занимается продвижением и популяризацией паркура в Псковской области. Является соорганизатором и идейным вдохновителем псковского ежегодного паркур-фестиваля «Без границ», единственным в городе тренером по паркуру, также Илья Ефимов обучает батутному фристайлу.

Молодой человек принимал участие в создании первого в Пскове зала экстремальных видов спорта «AthleticLOFT», который также выдвинут на соискание премии. Илья Ефимов считает, что данный проект поможет атлетам, которые занимаются уличными видами спорта качественно повысить их навыки.

 

 

В 2019 премия «Народное признание» будет вручаться в 10-й раз. Победителей наградят в 12 номинациях, о которых можно прочитать здесь>>>

Приём заявок завершился 5 декабря. В ближайшее время на сайте ПАИ стартует голосование, в рамках которого читатели выберут лучших номинантов. После к голосованию присоединятся члены жюри. 

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