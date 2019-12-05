Беременным улучшат условия содержания в СИЗО в России

12:10, 05 декабря 2019, ПАИ

В России предложили размещать беременных женщин в следственном изоляторе отдельно от остальных. Соответствующие поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Кроме отдельных камер для беременных, законопроектом предлагается расширить площадь камер для женщин с детьми до трёх лет не менее чем на четыре квадратных метра. Таким образом, санитарная площадь в камерах будет устанавливаться не только в расчёте на задержанную, но и на ребёнка.

По мнению авторов инициативы, законопроект будет способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей. Парламентарии планируют рассмотреть проект закона ко второму чтению на комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сегодня, 5 декабря.