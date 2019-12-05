1 трлн рублей в ближайшее время направят на инвестиционные проекты в России

13:13, 05 декабря 2019, ПАИ

На инвестиционные проекты из средств фонда национальной безопасности в ближайшие несколько лет направят 1 трлн рублей. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами в прямом эфире 5 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы в целом приняли решение о том, чтобы распечатать кубышку. В ближайшие несколько лет мы направим сумму, приблизительно 1 трлн рублей. Эти деньги будут использованы для развития экономики», - сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что это очень большие деньги, и они будут использоваться исключительно для инвестиционных проектов. «Деньги должны использоваться так: на 20 рублей государственных денег, условно говоря, 80 должно быть привлеченных инвестиций», - пояснил он.