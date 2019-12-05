Мастер-класс по воркауту прошёл для псковских школьников

14:16, 05 декабря 2019, ПАИ

5 декабря для учащихся псковской школы №17 прошёл мастер-класс по воркауту и семинар на тему ведения правильного и здорового образа жизни. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках встречи атлеты спортивного движения «Street Workout Pskov» рассказали ребятам об альтернативных путях проведения своего досуга. В частности, они посоветовали школьникам заниматься активными видами спорта, не поддаваться на пропаганду употребления алкоголя, никотина и наркотиков.

Кроме того, школьникам рассказали об основных направлениях воркаута и видах тренировок в различных условиях. Помимо этого, спортсмены показали учащимся мотивационный видеосюжет о воркауте, а после вместе с ними вышли на уличную спортивную площадку, где провели общую зарядку и продемонстрировали элементы и трюки на спортивных снарядах.