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Культура

Псковская керамика и художественная ковка будут представлены на выставке в Москве

Псковская керамика и художественная ковка будут представлены на ежегодной Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019», которая пройдет с 11 по 15 декабря в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.  

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с творчеством коллектива псковских художников-керамистов под руководством члена Союза художников России, народного мастера Псковской области Галины Драчёвой и художественной ковкой Вячеслава Кольцова. Их изделия будут представлены на коллективной экспозиции от Псковской области. На отдельном стенде разместится керамика ПК Завода «Псковский гончар».

Крупнейшая всероссийская выставка народных художественных промыслов соберет свыше 1600 творческих объединений, организаций промыслов, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 65 регионов России. Там будут представлены хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский фарфор, великоустюжское и кубачинское серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, торжокское золотое шитье.

В рамках выставки запланирована деловая программа для руководителей и специалистов предприятий народных художественных промыслов, в том числе бизнес-кейсы, семинары и круглые столы. В «Городе мастеров» ведущие художники промыслов и мастера продемонстрируют старинные техники изготовления изделий промыслов: роспись по дереву и ткани, гончарство, ткачество, лепка игрушки, резьба по кости, ковка, кружевоплетение.

Организуют мероприятие Ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Минпромторга России.

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