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Общество

Дмитрий Медведев: YouTube в России закрывать не будут

YouTube в России закрывать никто не собирается. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами в прямом эфире 5 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать», - заявил премьер-министр.

Дмитрий Медведев также пояснил, что так называемый закон «о суверенном интернете» направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на защиту от возможных попыток «отрезать» Россию от мировой сети.

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