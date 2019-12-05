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Экономика

Транзит 700 кг мясных консервов и сыра запретили в Псковской области

На российско-белорусском участке границы РФ в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз 700 килограммов мясных консервов и сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Готовая мясная и молочная продукция, произведенная ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» и СОАО «Беловежские сыры», перевозилась с территории Белоруссии в село Павловская Слобода Московской области. Во время документарного контроля инспекторы управления установили, что на ввозимый товар нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, сыр транспортировался с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в автомобиле не было холодильного оборудования.

Перемещение партии по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.

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