Транзит 700 кг мясных консервов и сыра запретили в Псковской области

14:56, 05 декабря 2019, ПАИ

На российско-белорусском участке границы РФ в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз 700 килограммов мясных консервов и сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Готовая мясная и молочная продукция, произведенная ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» и СОАО «Беловежские сыры», перевозилась с территории Белоруссии в село Павловская Слобода Московской области. Во время документарного контроля инспекторы управления установили, что на ввозимый товар нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, сыр транспортировался с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в автомобиле не было холодильного оборудования.

Перемещение партии по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.