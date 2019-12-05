Михаил Ведерников: Помогать будем тем управляющим компаниям, которые слышат людей

17:07, 05 декабря 2019, ПАИ

«Помогать будем тем управляющим компаниями, которые слышат людей», - заявил на совещании 5 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что совещание посвящено перезагрузке работы управляющих компаний в Псковской области. «Люди постоянно сталкиваются с непрофессионализмом и равнодушием. Меня абсолютно не устраивает, когда лампочки в подъезде меняются после пинка губернатора или главы администрации города», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По данным губернатора, на деятельность «управляек» в регионе поступило более двух тысяч жалоб, 69% которых относятся к Пскову и Псковскому району. Общий долг УК перед ресурсоснабжающими компаниями превысил миллиард рублей. К тому же каждое 10-е сообщение в соцетях посвящено работе управляющих компаний.

Михаил Ведерников рассказал, что к нему с жалобой обратился житель деревни Ваулино в Псковском районе, который сообщил о невозможности выйти из подъезда без сапог. «Мне стыдно. Руководству компании тоже должно быть стыдно», - отметил губернатор и привёл ещё один негативный пример работы управляющей компании, которая вместо отмостки на Западной, 13 просто вылила бетонную смесь в траву.

В связи с этим руководитель комитета по вопросам местного самоуправления администрации региона Татьяна Смирнова получила поручение главы региона, разработать дополнительные составы административных правонарушений по ненадлежащему оказанию услуг управляющими компаниями.

«Очень советую всем настроится на честный и открытый диалог. Если не найдем общий язык здесь, найдем его через правоохранительные органы», - подытожил Михаил Ведерников.