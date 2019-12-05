Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой

19:31, 05 декабря 2019, ПАИ

Вопросы экономического развития Псковской области обсуждаем 5 декабря с заместителем губернатора Нинель Салагаевой. Она стала гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live.

Поговорим об особой экономической зоне «Моглино» и инвесторах. Которые уже работают на ее территории и тех, которые только планируют войти. Спросим о проекта по строительству предприятия «Титан-Полимер», уточним, насколько правдива информация о выращивании алмазов под Псковом.

Свои вопросы гостю можно задать здесь >>>.