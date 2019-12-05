Внеплановые проверки управляющих компаний пройдут в Псковской области

17:21, 05 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области пройдут комплексные внеплановые проверки управляющих компаний, в ходе которых жёстко оценят результаты их работы. Об этом сообщила руководитель комитета по вопросам местного самоуправления администрации региона Татьяна Смирнова на встрече губернатора Михаила Ведерникова с управляющими компаниями 5 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Будем применять весь арсенал административного воздействия вплоть до аннулирования лицензии, с подключением правоохранительных органов», - заявила Татьяна Смирнова. Она отметила, что в регионе работают 125 УК. Жилищная инспекция провела 213 проверок (57% от общего числа проверочных мероприятий), по их результатам выданы 122 предписания. Спикер добавила, что предлагается построить работу управляющих компаний таким образом, чтобы не было жалоб от жителей. Она уточнила, что серьезных претензий нет к управляющим организациям «Микрорайон № 5», ООО «ЖКХ 60».

Михаил Ведерников заметил, что по линии Общероссийского народного фронта и со стороны партии «Единая Россия» будет общественный контроль. Он подчеркнул, что весь инструментарий, который имеется, нужно использовать. По его мнению, там, где нужно действовать жестко, требуется это делать.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что по четвергам в городе проводятся встречи с представителями УК. Он заметил, что гражданам проще написать на сайт губернатора или на его странице в «Инстаграме», чем прийти в управляющие компании. Последних он попросил задуматься об этом.

«Они нам пишут, потому что мы реагируем», - пояснил Михаил Ведерников и заметил, что ему бы хотелось заниматься привлечением в регион денег, увеличением бюджета, а не лампочками в подъездах.

Александр Братчиков добавил, что в начале 2020 года планируется провести семинар по взаимодействию с управляющими компаниями.