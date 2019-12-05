Сергей Грахов о регоператоре по ТКО в Псковской области: Мы плавно встаём на рабочие рельсы

18:26, 05 декабря 2019, ПАИ

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов удовлетворительно оценивает работу регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов — компании «Экопром». «Мы плавно встаем на рабочие рельсы», - заявил он в прямом эфире проекта ПАИ «Огонь, вода и трубы» 5 декабря.

По его словам, недочеты и жалобы присутствуют, но это не критическая ситуация. Кроме этого, Сергей Грахов отметил, что задолженность у регионального оператора имеется, но она также не критическая. «Это управляемый процесс, и нашего вмешательства не требуется», — заверил он.

«Мусор вывозят — это факт», — подчеркнул Сергей Грахов. На 1 января 2019 года услуга по вывозу мусора оказывалась в 300 населенных пунктах в регионе, а сейчас обслуживаются уже 2,5 тыс. «До этого мусор там не вывозили вообще!» — пояснил он.

По словам председателя комитета, в 2018 году было более тысячи несанкционированных свалок, а в этом году — 303. «Люди выбрасывают мусор не в лес, а в положенные места», — сказал Сергей Грахов.

«Мы фактически заново создаем отрасль и процесс отладить сразу очень тяжело, — добавил он. — Поэтому недовольства на первом этапе возможны. Но могу отметить, что число сообщений в начале года было колоссальным: сотня в неделю, сейчас — сотня в месяц, а это сопоставимо с объемом претензий и ко всем остальным ресурсоснабжающим компаниям».