Сергей Грахов: Эксперимент с сетчатыми контейнерами для раздельного сбора мусора в регионе проходит успешно

19:14, 05 декабря 2019, ПАИ

Эксперимент с сетчатыми контейнерами для раздельного сбора мусора проходит в Псковской области успешно. Об этом заявил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в прямом эфире проекта ПАИ «Огонь, вода и трубы» 5 декабря.

Сергей Грахов напомнил, что эксперимент с сетчатыми контейнерами уже несколько лет идёт в Пскове и Великих Луках. Он также отметил, что такие контейнеры появились в Порхове, Гдове и Палкино. «Этот эксперимент успешен, контейнеры заполняются» - заметил руководитель профильного комитета. - Это модно: пойти и выбросить один пакет в общий контейнер, а пластик - в другой».

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ также сообщил, что в одном экотехнопарке будет находится полигон, мусоросортировка, и предприятия по переработке стекла, пластика, дерева и бумаги. «Так мы сможем привлечь местных предпринимателей к переработке, чтобы мы не сырье отдавали другим, а зарабатывали на этом сами через производство продукции», - пояснил Сергей Грахов.

«Мы за то, чтобы в области появилось как можно больше местных переработчиков», - подчеркнул эксперт и отметил, что в регионе для этого есть хороший потенциал. «Сейчас у нас этим занимаются порядка 10 предпринимателей. Например, в Котово на мусоросортировочном комплексе из пластика производят тротуарную плитку», - уточнил Сергей Грахов. При этом он отметил, что местные псковские компании готовы участвовать в проектах по переработке мусора. «Мы все проекты просматриваем, обсуждаем, смотрим, как это отразится на тарифе», - пояснил Сергей Грахов.