Надёжным партнёром назвал губернатор псковский профсоюз работников здравоохранения

18:54, 05 декабря 2019, ПАИ

Надёжным партнёром региона назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников региональную организацию профсоюза работников здравоохранения. В приветственном адресе, который зачитала председатель областного Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на 27-й отчетно-выборной конференции профсоюза, губернатор подчеркнул, что с организацией у региона складываются конструктивные и доверительные взаимоотношения.

«Уверен, что при поддержке всех руководителей медицинских учреждений и молодых специалистов у нас есть возможность и дальше эффективно совершенствовать сферу здравоохранения и защищать интересы ее работников», — заявил Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Глава региона добавил, что сегодня в состав профсоюзной организации входят 6 тыс. работников здравоохранения и студентов медицинских колледжей.

Марина Гаращенко заверила, что без активности профсоюзных работников невозможно развивать и совершенствовать различные направления здравоохранения. Она подчеркнула, что на сферу здравоохранения возложены колоссальные задачи, среди которых исполнение нацпроектов, улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи, работа с населением. «Для грамотной и эффективной деятельности в этом направлении необходимо развивать и поддерживать наши партнерские отношения», — сказала она.

Председатель профсоюза работников здравоохранения региона Анжелика Шундер согласилась с тем, что совместная активная работа в регионе сможет способствовать решению ключевых вопросов в этой сфере. Она добавила, что будет продолжена работа профсоюза и областных властей по совершенствованию системы оплаты труда работников здравоохранения, решению кадрового вопроса, развитию системы целевой подготовки молодых специалистов.

По итогам конференции Анжелика Шундер была переизбрана на должность председателя Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Марина Гаращенко вручила ей благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, активную поддержку медицинских работников, развитие и укрепление социального партнерства в отрасли здравоохранения региона.