Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в России

19:40, 05 декабря 2019, ПАИ

В текущем году сферы информационных технологий и розничной торговли стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование портала HeadHunter.

Так, занятые в сфере информационных технологий специалисты в среднем получают зарплату в размере 91,2 тысяч рублей в месяц. При этом по сравнению с прошлым годом их заработок вырос на 6,5%. Такой же тем роста зарплат в сфере розничной торговли, однако у работников этой сферы зарплаты составляют в среднем 59 тысяч рублей.

Также в тройке лидеров по росту заработков оказался финансовый сектор – 5,3%. А вот медицинская, фармацевтическая и строительная сферы продемонстрировали менее значительный прирост зарплат сотрудников – по 1,2% соответственно.