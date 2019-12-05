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Общество

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в России

В текущем году сферы информационных технологий и розничной торговли стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование портала HeadHunter.

Так, занятые в сфере информационных технологий специалисты в среднем получают зарплату в размере 91,2 тысяч рублей в месяц. При этом по сравнению с прошлым годом их заработок вырос на 6,5%. Такой же тем роста зарплат в сфере розничной торговли, однако у работников этой сферы зарплаты составляют в среднем 59 тысяч рублей.

Также в тройке лидеров по росту заработков оказался финансовый сектор – 5,3%. А вот медицинская, фармацевтическая и строительная сферы продемонстрировали менее значительный прирост зарплат сотрудников – по 1,2% соответственно.

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