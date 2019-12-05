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Общество

Первая встреча с Дедом Морозом пройдёт в псковском «Акваполисе» 7 декабря

7 декабря в 15:00 в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» состоится первая встреча с Дедом Морозом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации «Акваполиса».

В рамках праздника дети смогут принять участие в хороводах и рассказать свои стишки и песенки Деду Морозу. Кроме того, участников мероприятия ждут подарки.

На мероприятие приглашаются все желающие: дети, а также их родственники. Все присутствующие смогут сфотографироваться с главным героем новогодних праздников. 

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