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Общество

Уголовное наказание для незаконных коллекторов предложили ввести в России

В России предложили ввести уголовное наказание для незаконных коллекторов. С соответствующей инициативой выступили в Госдуме РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.

По его словам, причиной такого решения стали массовые жалобы россиян на коллекторов, которые игнорируют предписанные законодательством ограничительные меры. Сейчас за нарушение законодательства им грозит административная ответственность

Александр Хинштейн отметил, что по этому вопросу создана рабочая группа, которая должна будет разобраться в этой теме и проработать соответствующие поправки для внесения их в уголовный кодекс России.

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