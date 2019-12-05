Названо количество волонтеров в Псковской области

21:30, 05 декабря 2019, ПАИ

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Псковской области посчитал количество волонтёров в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

По данным обследования, количество волонтеров в Псковской области в третьем квартале текущего года составило 14,4 тысяч человек. Это на 25% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В большей степени волонтерской деятельностью предпочитают заниматься женщины, 61,8% от числа всех волонтеров.

В Псковстате также отметили, что доля добровольцев в трудоспособном возрасте составила 53,4%. 53% участников движения совмещают волонтерскую деятельность с постоянной занятостью. Самая многочисленная группа среди добровольцев – граждане от 60 до 69 лет (32,8%), а средний возраст псковского добровольца составляет 45 лет.

На волонтерскую деятельность жители Псковской области в среднем тратят около семнадцати часов в месяц. 77,2% волонтёров помогают детям, старикам, инвалидам. Уборкой мусора и озеленением в своем населенном пункте занимаются 5% волонтеров, строительными и реставрационными работами – 6,8%, организацией спортивных, культурных и других мероприятий – 2,8%, помогают животным – 1,4%.

В Псковстате отметили, что к волонтерам относятся лица, которые в течение последнего месяца осуществляли любую неоплачиваемую, необязательную деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг в интересах других лиц. Специалисты Псковстата провели обследование среди лиц от 15 лет и старше.