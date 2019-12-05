Александр Котов: Общими усилиями проект по строительству физкультурного комплекса в Плюссе будет реализован

21:34, 05 декабря 2019, ПАИ

Общими усилиями проект по строительству физкультурного комплекса в Плюссе будет реализован. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов после контрольного выезда на строительную площадку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

5 декабря Александр Котов ознакомился с промежуточными результатами работ и пообщался с представителями компании-подрядчика. На объекте его сопровождали директор Плюсской школы, депутат областного Собрания Оксана Лазарева, депутат районного Собрания Виктор Фёдоров и представители районной администрации.

В настоящее время продолжается подготовка площадки будущего стадиона. 5 декабря здесь укладывали черновой слой асфальта. Через несколько дней подрядчик приступит к монтажу оборудования ФОКОТа. Основные работы завершатся в декабре, а укладку резинового покрытия придётся отложить до следующего года, поскольку технология предусматривает необходимость плюсовой температуры. «Думаю, что стадион можно будет эксплуатировать с начала тёплого сезона», - отметил Александр Котов.

Спикер облсобрания высказал сожаление, что муниципальный контракт на проведение работ был заключён поздно, в итоге подрядчику приходится исполнять обязательства в непростых условиях и смещать сроки, чтобы соблюсти технологические требования. «Но всё равно по результатам сегодняшнего контрольного мероприятия, можно сделать с уверенностью вывод – стадион в Плюссе будет. Видно, что работа организована добросовестно, на объекте присутствует вся необходимая техника», - констатировал Александр Котов.

Председатель Псковского областного Собрания подчеркнул, что проект реализуется исключительно благодаря общим усилиям. «Самой возможности появления ФОКОТов в регионе способствовал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Благодаря губернатору Михаилу Ведерникову было принято решение о выделении денежных средств по проекту именно сюда, в Плюссу, потому что местные жители давно поднимали вопрос перед депутатами и районного, и областного Собрания – у молодёжи Плюсского района нет места, где можно было бы заниматься физкультурой и спортом. Хочу поблагодарить председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова и заместителя губернатора Василия Осипова за то, что они помогли найти подрядчика для выполнения этих работ. Торги объявляли, если мне не изменяет память, четыре раза, но в первых случаях они не приносили желаемого результата, потому что никто не заявлялся. Общими усилиями мы всё-таки добились того, что проект может быть реализован», - отметил Александр Котов.

Спикер напомнил, что в следующем году в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» регион получил возможность строительства ещё двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, и высказал надежду, что с учётом приобретённого опыта выполнение работ будет более оперативным.