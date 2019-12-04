Два с половиной года тюрьмы получил житель Стругокрасненского района за угон автомобиля

22:03, 05 декабря 2019, ПАИ

Стругокрасненский районный суд признал 23-летнего местного жителя виновным в угоне автомобиля (часть 1 статьи 166 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Стругокрасненского района.

В суде установлено, что ночью 8 июня 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения обнаружил в деревне Цапелька Стругокрасненского района автомобиль марки ВАЗ с незапертой дверью. Он проник в салон машины, и, обнаружив в замке зажигания ключ, завел автомобиль и поехал в сторону Пскова. Однако мужчина не справился с управлением автомобиля и врезался в дорожное ограждение.