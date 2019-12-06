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Общество

Общая система оплаты труда учителей может появиться в России

Общая система оплаты труда учителей может появиться в России. С просьбой проработать данный вопрос в рамках нацпроекта «Образование» Совет Федерации обратится к правительству, пишет газета «Известия».

Зампред комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов рассказал, что педагогическое сообщество волнует отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы. В соответствии с законодательством система оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливается его учредителем. В общеобразовательных школах им, чаще всего, является муниципалитет, при этом вопрос нормирования оплаты труда фактически находится в ведении субъекта РФ.

«Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов», — заявил Виктор Смирнов.

Проект может быть реализован на протяжении одного года. Профессиональное сообщество поддержало идею. По мнению экспертов, зарплата учителей должна в два раза превышать минимальный размер оплаты труда или два прожиточных минимума в регионе.

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