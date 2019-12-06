Ремонт на основных направлениях ОЖД в Псковской области пройдёт в 2020 году

09:31, 06 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году в Псковской области на основных направлениях Октябрьской железной дороги ремонтные работы будут проведены в три этапа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В рамках первого этапа с 13 апреля по 29 апреля 2020 года ремонтные работы пройдут на направлении Шаховская – Великие Луки – Посинь, с 8 мая по 28 мая – на участке Мга – Овинище, с 8 июня по 26 июня – на участке Сонково – Бологое – Дно.

В рамках второго этапа ремонт будет проводиться с 1 июля по 30 сентября 2020 года на направлениях Волховстрой – Кошта.

С 2 октября по 31 октября 2020 года в рамках третьего этапа ремонтные работы будут проведены на направлениях Шаховская – Великие Луки – Посинь и Мга – Овинище.