Церковь Нерукотворного Образа в Пскове ждёт реконструкция

09:45, 06 декабря 2019, ПАИ

Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заказала разработку проектной документации на проведение реставрационных работ в храме Нерукотворного Образа, расположенном на улице Первомайской, 27 в Пскове. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 926 тыс. 96,83 рубля. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Проект должен быть разработан к 30 сентября 2020 года.

Церковь Нерукотворного Образа является памятником архитектуры XV-XVII веков. Большая часть здания сохранила свои первозданные формы. Светелка и керамический пол южного придела не имеют аналогов в архитектурном наследии Пскова. Храм построен из известняковой плиты. Он имеет большую историко-архитектурную, художественную и духовную ценность и особое значение для истории и культуры Псковской области и России в целом. Сейчас памятник истории и культуры федерального значения нуждается в срочных противоаварийных и реставрационных работах.