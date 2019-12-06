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Общество

Магистраль Саратов – Тамбов – Псков планируют построить до 2035 года

Карта: госкомпания «Автодор

До 2035 года планируется построить магистраль Саратов – Тамбов – Псков. Соответствующая информация содержится в концепции развития сети скоростных автомобильных дорог в России до 2035 года, которую разработала госкомпания «Автодор», пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно представленной концепции, помимо хордовой магистрали Саратов – Тамбов – Псков, планируется построить ещё магистраль Санкт-Петербург — Ярославль — Пермь. Кроме того, к указанному сроку должна появится дорога от Набережных Челнов через Екатеринбург, Омск, Новосибирск в Хабаровск.

По концепции всего общую протяженность скоростных магистралей планируют увеличить с 5,1 до 17,6 тысяч километров. Сколько будут стоить проводимые работы, пока не известно, однако по данным Минтранса, необходимы «достаточно большие деньги», причем треть из них должны обеспечить инвесторы.

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