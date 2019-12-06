По обращениям маломобильных псковичей эксперты обследовали три дома в Пскове

13:56, 06 декабря 2019, ПАИ

Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений осмотрела в Пскове три многоквартирных дома для их приспособления с учетом потребностей маломобильных групп населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В выезде приняли участие депутат Псковской городской Думы Федор Постнов, представители управления строительства и капитального ремонта, городской социальной защиты, управления по учету и распределению жилплощади Пскова, а также «Псковгражданпроекта» и городского первичного отделения Всероссийской организации инвалидов.

В комиссию поступили обращения псковичей, в квартирах которых живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты обследовали жилые дома № 44 по улице Коммунальной, № 129 по улице Ипподромной и № 90 на улице Инженерной, где замерили параметры входной группы, лестничной площадки и лифта на возможность установки пандуса и подъемника.

Замеры передадут для составления сметы необходимых работ по адаптации подъезда под потребности маломобильных групп, а также установления необходимости такого оборудования в конкретном подъезде.

По словам Федора Постнова, комиссия стала оперативнее реагировать на обращения маломобильных псковичей. «Срок от подачи документов до выезда на сегодняшний день составил четыре дня. Это радует, как и внимание администрации города Пскова к проблемам людей с ОВЗ», - заметил депутат. Он посоветовал псковичам с инвалидностью быть активнее, так как обращений от людей с ОВЗ мало. Фёдор Постнов подчеркнул, что комиссии нужно понять, сколько инвалидов проживают в городе, сколько средств требуется на адаптацию одной квартиры. «Сейчас идет систематизация всех этих действий, чтобы в дальнейшем разработать единую схему, по которой можно будет обеспечивать комфортное передвижение маломобильных групп», - пояснил он.