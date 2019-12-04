0
21:41
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
20:16
Как отбывают наказание в колонии строгого режима в Псковской области
09:54
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
13:53
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
23:22
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
18:09
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
13:46
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Два пешехода попали под колёса машины в Печорах

В Печорах на Псковском шоссе под колёса автомобиля Audi, за рулём которого, находился 57-летний мужчина, попали 37-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла 5 декабря в 8:55, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Женщина получила ушибы, а мужчина – перелом ноги и сотрясение головного мозга, его доставили в больницу. Водитель в момент аварии был трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)

Ещё один пешеход пострадал в аварии, которая произошла вчера в 7:50 в Великих Луках на проспекте Ленина. Там УАЗ под управлением 71-летнего мужчины сбил 60-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали с травмой головы, закрытым переломом плеча и ссадинами.

В Пскове на улице Белинского около 12:30 столкнулись два автомобиля Renault. Один из водителей – 23-летний молодой человек – получил ушибы и сотрясение головного мозга. его поместили в больницу. За рулём второй машины был 46-летний мужчина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
04 декабря 2019
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
02 декабря 2019
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря 2
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
30 ноября 2019
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
29 ноября 2019
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области 1
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
29 ноября 2019
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области

Идет загрузка...