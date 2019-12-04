Два пешехода попали под колёса машины в Печорах

10:35, 06 декабря 2019, ПАИ

В Печорах на Псковском шоссе под колёса автомобиля Audi, за рулём которого, находился 57-летний мужчина, попали 37-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла 5 декабря в 8:55, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Женщина получила ушибы, а мужчина – перелом ноги и сотрясение головного мозга, его доставили в больницу. Водитель в момент аварии был трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)

Ещё один пешеход пострадал в аварии, которая произошла вчера в 7:50 в Великих Луках на проспекте Ленина. Там УАЗ под управлением 71-летнего мужчины сбил 60-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали с травмой головы, закрытым переломом плеча и ссадинами.

В Пскове на улице Белинского около 12:30 столкнулись два автомобиля Renault. Один из водителей – 23-летний молодой человек – получил ушибы и сотрясение головного мозга. его поместили в больницу. За рулём второй машины был 46-летний мужчина.